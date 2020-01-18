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суббота, 18 января 2020 15:10

Украинскому журналисту на 34 года запретили въезд в Крым и РФ

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Украинскому журналисту на 34 года запретили въезд в Крым и РФ
Тарасу Ибрагимову на 34 года запретили въезд в Крым и РФ. Фото: Facebook

Оккупационные власти Крыма запретили въезд украинскому журналисту правозащитного ресурса "Article 20" Тарасу Ибрагимову на территорию аннексированного полуострова и РФ до 2054 года.

Об этом Тарас Ибрагимов написал в Facebook.

"До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым. "Вы же догадываетесь почему? - спрашивает меня пограничник ФСБ. - Я знаю. "Ну и почему?". Личная неприязнь". Спасибо всем кто был эти 4 года рядом. Все будет хорошо, но немного по- другому", - отметил журналист.

Тарас Ибрагимов впервые приехал в Крым в 2015 году. С тех пор периодически ездил туда в командировки. Регулярно освещал судебные процессы над крымскотатарскими активистами, обыски и аресты, которые российские силовики проводят в аннексированном Крыму.

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