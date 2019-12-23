Украинское МИД отреагировало на визит Путина в Крым

МИД Украины отправило ноту протеста в Россию из-за визита Путина в Крым. Фото: Jkl

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в российское МИД из-за визита президента РФ Владимира Путина в Крым и открытия движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив.

"Ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении МИД.

Дипломаты напомнили, что действия Москвы относительно так называемого Крымского моста грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

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"Ни Украина, ни одно цивилизованное государство мира не признает базовые скудные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно противоправных деяний. Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины - в Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Российской стороне передано соответствующую ноту протеста", - отметили в министерстве.

23 декабря оккупанты открыли железнодорожное движение по незаконно построенному мосту через Керченский пролив. В открытии принял участие президент России Владимир Путин, который на рельсовом автобусе проследовал с оккупированной Керчи в российскую станцию Тамань.