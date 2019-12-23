Украинское МИД отреагировало на визит Путина в Крым

 
Ексклюзивы
1/5
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 954
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 279
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 2475
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 216
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 198
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2457
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1422
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 675
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1557
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 999
Фото
Все фото
3
3
11
3
10
В сети показали пустой Керченский мост накануне Николая
В сети показали пустой Керченский мост накануне Николая
В Крымских горах выпал снег
В Крымских горах выпал снег
Когда срывает ЛЭП - самостоятельно чинят - показали самое маленькое высокогорное село Крыма
Когда срывает ЛЭП - самостоятельно чинят - показали самое маленькое высокогорное село Крыма
Россияне создали несуществующее мероприятие
Россияне создали несуществующее мероприятие
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Видео
Все видео
В Крыму затонул док с субмариной: появились подробности
В Крыму затонул док с субмариной: появились подробности
Крымское поместье Ахметова хочет купить Газпром
Крымское поместье Ахметова хочет купить Газпром
Это Россия, Зубков - закрыли уникальный крымский зоопарк, судьба животных неизвестна
Это Россия, Зубков - закрыли уникальный крымский зоопарк, судьба животных неизвестна
На видео сняли полет украинского крылатой ракеты Нептун
На видео сняли полет украинского крылатой ракеты Нептун
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Интервью
1/5
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2457
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1260
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1341
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 630
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1260
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 243
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
понедельник, 23 декабря 2019 22:52

Украинское МИД отреагировало на визит Путина в Крым

  Комментировать
Украинское МИД отреагировало на визит Путина в Крым
МИД Украины отправило ноту протеста в Россию из-за визита Путина в Крым. Фото: Jkl

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в российское МИД из-за визита президента РФ Владимира Путина в Крым и открытия движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив.

"Ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении МИД.

Дипломаты напомнили, что действия Москвы относительно так называемого Крымского моста грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили, на сколько увеличилось в Украине зарегистрированных переселенцев

"Ни Украина, ни одно цивилизованное государство мира не признает базовые скудные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно противоправных деяний. Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины - в Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Российской стороне передано соответствующую ноту протеста", - отметили в министерстве.

23 декабря оккупанты открыли железнодорожное движение по незаконно построенному мосту через Керченский пролив. В открытии принял участие президент России Владимир Путин, который на рельсовом автобусе проследовал с оккупированной Керчи в российскую станцию Тамань.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинское МИД отреагировало на визит Путина в Крым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

Пассажиры самолета ели тела погибших

Самое читаемое
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
30
 Просмотров: 325343
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 28143
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 17082
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 10872
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 9666
Крым
Сообщили, на сколько увеличилось в Украине зарегистрированных переселенцев
Сообщили, на сколько увеличилось в Украине зарегистрированных переселенцев Просмотров: 198
Путин прокатился на поезде по Крымскому мосту - в Зеленского оперативно отреагировали
Путин прокатился на поезде по Крымскому мосту - в Зеленского оперативно отреагировали Просмотров: 2808
Сегодня запустят первые поезда по Крымскому мосту
Сегодня запустят первые поезда по Крымскому мосту Просмотров: 423
Путин едет в Крым
Путин едет в Крым 1 Просмотров: 999
В тюрьмах Крыма находятся находятся 88 политзаключенных
В тюрьмах Крыма находятся находятся 88 политзаключенных Просмотров: 54
Больше всего комментируют
24
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
2
Украинцы выбрали политика года
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
1
В украинской армии изменят генеральские звания
Голосов: 6650
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua