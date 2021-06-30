Украинские летчики начали тренировки по стандартам НАТО

Впервые в учениях принимают участие истребители Великобритании. Фото: ua.news

В Украине продолжаются международные учения "Си Бриз-2021", которые в этом году стали самыми масштабными по количеству стран-участниц.

Военные тренируются одновременно на море, на суше и в воздухе, сообщает ТСН.

В частности, сегодня пилоты выполняли полеты в условиях боевых, разведывательных и спасательных спецопераций. Впервые в учениях принимают участие истребители Великобритании.

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По словам украинских военных, такие учения демонстрируют готовность украинских Вооруженных сил действовать по стандартам НАТО.

"По всем показателям - по масштабам операций, привлеченному персоналу, количеству военной техники - это самые мощные учения за всю историю", - отметил заместитель командующего ВМС Украины Алексей Доскато.

На Донбассе прошли занятия по боевой подготовке танковых и механизированных подразделений ВСУ. Военные отработали оборону и наступление, элементы инженерного оборудования позиций, перемещение и изменение позиций, эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.