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Украинские боевые дельфины погибли в Крыму

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Украинские боевые дельфины погибли в Крыму
Украинские дельфины не выдержали оккупации. Фото gs.fm

Украинские боевые дельфины не выдержали оккупации Крымского полуострова россиянами.

"После аннексии Крыма боевые дельфины, принадлежащие Военно-морским силам ВСУ и находились в Севастополе, отказались подчиняться российским оккупантам, отказались от еды и погибли от голода", - рассказал Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, сообщает "Обозреватель".

По словам Бабина, дрессированные в Севастополе дельфины контактировали со своими тренерами с помощью специальных свистков.

"Россияне получили эти свистки и все другое специальное имущество соответствующей воинской части, но дрессированные животные не захотели не только взаимодействовать с новыми российскими тренерами, но отказались от пищи и вскоре погибли. Очень печально, что крайне много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности флагу значительно хуже, чем эти дельфины".

Он также рассказал о том, что по состоянию на 2018 год Военно-морские силы ВСУ не ведут никакие практические или научно-исследовательские работы по использованию морских млекопитающих.

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На побережье и в акватории оккупированного Россией Крыма обнаружили мертвых дельфинов. Отмечают, что они погибли от рук браконьеров.

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