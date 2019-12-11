Украинца задержали на админгранице с Крымом

В ФСБ говорят, что мужчина подделал миграционную карту. Фото: www.rbc.ua

Российские пограничники в оккупированном Россией Крыму задержали украинца, когда он пересекал админграницу с Херсонщиной.

Управление российской ФСБ в Крыму заявляет, что житель Херсонской области "пытался пересечь границу с поддельной миграционной картой", пишет "Крыминформ".

"В ходе опроса мужчина сначала путался в показаниях, однако позже рассказал, что с целью продолжения разрешенного срока пребывания на территории Российской Федерации он приобрел бланк миграционной карты в Московской области за четыре тысячи рублей", - написали в сообщении.

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В ФСБ также сообщают, что мужчину передали российским правоохранительным органам Армянска. Подтверждения этой информации из других источников нет, имя и фамилию мужчини неизвестно.

В аннексированом Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности России задержала россиянку, которую заподозрили в шпионаже в пользу разведки Министерства обороны Украины.