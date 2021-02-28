Украина работает над тем, чтобы Байден принял участие в саммите Крымской платформы

Саммит запланирован на 23 августа 2021 в Киеве. Фото: Крым. Реалии

Украинская власть работает над тем, чтобы президент США Джо Байден принял участие в международном саммите Крымской платформы. Он запланирован на 23 августа в Киеве.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает "Крым.Реалии".

По его словам, есть веские основания ожидать, что глава Белого дома примет участие в международном саммите.

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"Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие присоединиться. Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе, и Джо Байден 23 числа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать", - сказал Джемилев.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей оккупированного Россией Крыма. Также он издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.