Украина работает над тем, чтобы Байден принял участие в саммите Крымской платформы

Украинская власть работает над тем, чтобы президент США Джо Байден принял участие в международном саммите Крымской платформы. Он запланирован на 23 августа в Киеве.
Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает "Крым.Реалии".
По его словам, есть веские основания ожидать, что глава Белого дома примет участие в международном саммите.
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"Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие присоединиться. Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе, и Джо Байден 23 числа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать", - сказал Джемилев.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей оккупированного Россией Крыма. Также он издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.
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