Украина ожидает решения ЕСПЧ по оккупации Крыма

Малюська рассказал о состоянии дел Украины против России. Фото: Укринформ

Украина ожидает решения Европейского суда по правам человека по иску Украины против России из-за попытки аннексии Крыма.

"Сейчас мы ожидаем вынесения решения ЕСПЧ о приемлемости. Это еще не будет решением по существу требований, но точно будет важным промежуточным результатом. Дата оглашения решения о приемлемости ЕСПЧ разместит на своем сайте в течение ближайших нескольких дней", - сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Если ЕСПЧ признает дело приемлимым, он перейдет к рассмотрению жалобы Украины по существу.

"Если нет - будем воевать по другим делам", - добавил чиновник.

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Иск Украина подала 13 марта 2014 года.

Международные суды по делам "Украина против России" склонны принимать решения в нашу пользу. Проблема заключается в том, что РФ не будет выполнять приговоров. Кремль пытается нивелировать решения международных организаций и законодательно признать их необязательными.