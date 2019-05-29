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Удушье и кашель с кровью. Состояние политзаключенного Бекирова ухудшилось

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Удушье и кашель с кровью. Состояние политзаключенного Бекирова ухудшилось
Бекиров начал кашлять кровью. Фото: Facebook Элеоноры Бекировой

У крымскотатарского активиста Эдема Бекирова критически ухудшилось состояние здоровья.

У него появились приступы удушья и кашля с кровью, сообщил "Крым.Реалии" адвокат политзаключенного Ислям Велиляев.

"Состояние здоровья ухудшается с пятницы. Появились приступы удушья. Сначала человек задыхается, ловит воздух ртом, дальше откашливается и этот кашель с кровяными выделениями. Когда это случилось в первый раз, он и его сокамерник долго стучали в дверь камеры. Хоть она и находится в медчасти СИЗО, никто из медработников долго не приходил. Появился тогда, когда приступ уже прошел", – рассказал адвокат.

Бекиров не ест уже 14 часов, поскольку прием пищи поднимет уровень сахара в крови, который у него повышен, несмотря на прием инсулина, назначенный врачами.

Адвокат обратился с заявлением к начальнику изолятора Сергею Бережному с требованием немедленно обследовать его подзащитного и госпитализировать.

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"Прямо в СИЗО на месте написал заявление и описал все, что мне известно от Бекирова. Сегодня его подал, в ближайшее время ждем реакцию. Меня очень беспокоят эти новые симптомы. Человека необходимо спасать, трубить во все колокола. Потому что дальше при таких симптомах уже некого будет спасать", – добавил Велиляев.

Бекирова российские силовики задержали на въезде в Крым 12 февраля 2018 года.

Его обвинили в "незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ".

В апреле 2019 года так называемый Киевский районный суд в аннексированном Крыму на два месяца продлил арест крымскому татарину Бекирову.

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