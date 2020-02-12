У Путина отреагировали на идею Арахамии о воде для Крыма

Киев перекрыл поставки воды по Северо-Крымскому каналу в мае 2014 года. Фото: RFE/RL

Россия готова говорить с Украиной о восстановлении водоснабжения в Крым за плату, а не за вывод войск из оккупированного Донбасса.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Крым не может быть объектом каких-либо обменов. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены", - сказал Песков.

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Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса и передачу оккупированных территорий под контроль Украины. Мотивировал это тем, что в Крыму "водой будут пользоваться граждане Украины".