У Путина отреагировали на идею Арахамии о воде для Крыма

Россия готова говорить с Украиной о восстановлении водоснабжения в Крым за плату, а не за вывод войск из оккупированного Донбасса.
Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
"Крым не может быть объектом каких-либо обменов. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены", - сказал Песков.
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Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса и передачу оккупированных территорий под контроль Украины. Мотивировал это тем, что в Крыму "водой будут пользоваться граждане Украины".
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