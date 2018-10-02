У Порошенко рассказали, как оккупанты издеваются над людьми в Крыму

В Крыму людям без "гражданства" отказывают в медицинских услугах. Фото: 5 канал

В оккупированном Крыму украинцы не могут получать медицинскую помощь, если не получили фейковых гражданство.

Людям отказывают в услугах врачей при отсутствии российских паспортив.Про этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин во время заседания комитета по вопросам здравоохранения в Верховной раде.

"К сожалению, учреждения здравоохранения на неподконтрольной территории доступны не для всех граждан Украины. Здесь мы имеем и отдельные печальные случаи, и общие. Можно констатировать, что основные проблемы, с которыми сжимаются граждане Украины в оккупированном Крыму в сфере здравоохранения - это дискриминация по наличию фейковых гражданства РФ. Ведь без него люди не могут получать медицинские услуги", - рассказал Бабин.

Кроме того, чиновник отметил, что в оккупированном Крыму нет в достаточном количестве опытных врачей.

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"Этот вопрос отсутствия надлежащего качества специалистов, а также проблема современных вакцин и современных медицинских протоколов. Мы этот вопрос поднимали неоднократно. В частности, был ряд совещаний на уровне МЗ и других полномочных органов власти. К сожалению, мы часто просто не можем понимать ту ситуацию. А она влияет и на подконтрольную территорию. в частности, вопросы вакцинации и эпидемий", - добавил он.

С оккупированного Крыма российские силовики не выпустили Украинскои журналиста Николая Семена. Ему отказали в разрешении на выезд из аннексированного полуострова для прохождения лечения в кардиологической клинике Киева.