У оккупантов рассказали о состоянии задержанных рыбаков

Подконтрольная Кремлю омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк заявила, что жалоб от задержанных украинских рыбаков не поступало.
"Идет разбирательство. Жалоб никаких не поступало", - сказала Опанасюк, передает "РИА Новости".
Российские пограничники заявили, что капитан судна не выполнил требование об остановке и попытался скрыться.
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Оккупационный Керченский городской суд арестовал украинцев на 10 суток.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали в западной части Азовского моря лодку с четырьмя украинцами 15 февраля.
Граждане Украины не имели при себе документов, сообщила пресс-служба ведомства.
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