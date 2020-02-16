У оккупантов рассказали о состоянии задержанных рыбаков

Оккупанты Крыма рассказали о состоянии задержанных украинских рыбаков. Фото: Reuters

Подконтрольная Кремлю омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк заявила, что жалоб от задержанных украинских рыбаков не поступало.

"Идет разбирательство. Жалоб никаких не поступало", - сказала Опанасюк, передает "РИА Новости".

Российские пограничники заявили, что капитан судна не выполнил требование об остановке и попытался скрыться.

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Оккупационный Керченский городской суд арестовал украинцев на 10 суток.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали в западной части Азовского моря лодку с четырьмя украинцами 15 февраля. Граждане Украины не имели при себе документов, сообщила пресс-служба ведомства.