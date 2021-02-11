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четверг, 11 февраля 2021 12:01

Twitter второй раз верифицировал представительство оккупационной власти в Крыму

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В социальной сети Twitter верифицировали профили так называемого управления Министерства внутренних дел России и МВД Крыма.


"Синюю галочку" в соцсети добавляют к официальным аккаунтам учреждений или известных людей. Это позволяет пользователям понять, что страница является подлинной. То есть администрация соцсети проверила ее.

Аккаунт оккупационного представительства Министерства внутренних дел России создан в июне 2015 года, то есть через несколько месяцев после аннексии Крыма.

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Украинцы уже отреагировали на верификацию таких аккаунтов. В топе хештегов появилось #TwitterSupportsTerorrism.

8 февраля в Twitter верифицировали так называемое Министерство иностранных дел России на территории оккупированного Крыма. Пользователи Twitter запустили в соцсети поддержку-флешмоб с хештегами #TwitterSupportsTerrorism и #CrimeaIsUkraine. В Twitter выступают против верификации аккаунта оккупационной власти.

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Дата
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