Турция построит квартиры для крымских татар

Для крымских татар планируют построить около 500 квартир. Фото: atr.ua

Квартиры для крымских татар, которые планирует в Украине построить Турция, будут распределять сами представители коренного народа.

"На следующем пленарном заседании Верховной Рады, то есть на следующей неделе, планируется ратификация Рамочного соглашения между Украиной и Турцией о строительстве жилья. После этого приезжает турецкая сторона, регистрируется представительство. Отводятся земельные участки, они уже сформированы, но формально решение должны принять органы местного самоуправления. Далее идут тендерные процедуры, которые проводят представители Турции, и потом, в установленном порядке идет проектирование, строительство и сдача в эксплуатацию", - рассказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский телеканалу "Дом".

Распределение жилья будут проводить непосредственно крымскотатарские татары.

"Они сами будут определять, какие кому квартиры - и сколько. Минреинтеграции к этому не будет причастно. Будет такое локальное самоуправления в пределах этого коренного народа", - пояснил замминистра.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал в Турции межправительственное соглашение между Украиной и Турцией о строительстве жилья для крымских татар. Для внутренне перемещенных лиц планируется построить около 500 квартир. Согласно договору между Украиной и Турцией, предполагается строительство 500 квартир, из них 100 в Киеве, 200 в Николаеве в микрорайоне Северный, а еще 200 квартир будет построено в Херсоне, в частности в микрорайоне Таврический. По информации Херсонского облсовета, этот район имеет открытую местность, дает возможность создания мечети и исламского культурного центра возле жилого комплекса.