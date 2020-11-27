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пятница, 27 ноября 2020 14:55

Турция отреагировала на очередной российский вброс

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Турция отреагировала на очередной российский вброс
Турция положительно воспринимает создание Крымской платформы. Фото: Еспресо.TV

Реджеп Эрдоган не сказал о турецкой принадлежности Крыма.

Заявление о том, что Крым якобы турецкий - российская ложь, говорит посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига, пишет Цензор.нет.

"Гибридная информационная война ведется по всему миру, это чувствуем и мы в Турции. Поэтому эти все фейковые вбросы иначе как провокацией не назову. А теперь к объективной реальности: Турция - наш стратегический партнер. Это партнерство я называю стратегическим партнерством в действии. Партнер, четко, неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Точка. И здесь больше нечего комментировать", - отметил посол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия задолжала $1 трлн за варварство в Крыму

Платформа по деоккупации Крыма должна напоминать о незаконности российской оккупации.

Мир будет знать о российских преступлениях на оккупированном полуострове, рассказал генерал-лейтенант в отставке, екс-командующий сухопутных сил ВС США в Европе Бен Ходжес в интервью Цензор.Нет.

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