Турция отреагировала на очередной российский вброс

Турция положительно воспринимает создание Крымской платформы. Фото: Еспресо.TV

Реджеп Эрдоган не сказал о турецкой принадлежности Крыма.

Заявление о том, что Крым якобы турецкий - российская ложь, говорит посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига, пишет Цензор.нет.

"Гибридная информационная война ведется по всему миру, это чувствуем и мы в Турции. Поэтому эти все фейковые вбросы иначе как провокацией не назову. А теперь к объективной реальности: Турция - наш стратегический партнер. Это партнерство я называю стратегическим партнерством в действии. Партнер, четко, неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Точка. И здесь больше нечего комментировать", - отметил посол.

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Платформа по деоккупации Крыма должна напоминать о незаконности российской оккупации. Мир будет знать о российских преступлениях на оккупированном полуострове, рассказал генерал-лейтенант в отставке, екс-командующий сухопутных сил ВС США в Европе Бен Ходжес в интервью Цензор.Нет.