Тука рассказал, какое советское наследство привело к аннексии Крыма

Крым в оккупации: как меняется население полуострова. Фото: Shark News

В оккупирован Россией Крым массово переселяются отставные российские военные.

Аннексирован полуостров охватил процесс милитаризации. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает "Главред".

По его словам, в советские времена каждый офицер по демобилизации получал бесплатное жилье, то, естественно, считалось очень престижным выйти на пенсию в Севастополе и получить жилье в Крыму.

"Очень много военные моряки пытались дослуживать свои последние два, три, пять лет именно в Севастополе. После этого, выходя на пенсию, они получали в Крыму жилье. Естественно, туда перебирались их семьи, дети детей", - говорит Тука .

Он отметил, что именно поэтому со времен СССР в Крыму осталось большое наследие по военным и отставных пенсионеров с семьями, перебрались на остров накануне выхода на заслуженный отдых.

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"То же самое происходит и сейчас. Если в течение последних 25 лет этот процесс более или менее сдерживался Украины, то сейчас в России руки развязаны и идет массовое заселение членов семей военнослужащих. Это, кстати, считается одним из преступлений против человечности - изменение этнического состава населения на оккупированных территориях. Это Россия сейчас активно и делает", - добавил чиновник.

Украина обоснованные подозрения о наличии в оккупированном Крыму российского ядерного оружия. Не исключено вариант подготовки инфраструктуры для ее размещения.