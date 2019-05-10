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пятница, 10 мая 2019 13:08

Трибунал ООН: юрист рассказал о намерениях России

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Трибунал ООН: юрист рассказал о намерениях России
17 апреля Лефортовский суд Москвы принял ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков до 24 июля. Фото: pravdainform.com.ua

Украинских военнопленных моряков, которых Россия захватила в ноябре прошлого года, собираются осудить в РФ к максимальному сроку - 6 лет колонии.

Об этом сказал юрист украинской стороны Джонатан Гимблет во время выступления на слушаниях Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге.

"8 мая 2019-го Украина подала в Трибунал соответствующее решение районного суда в отношении (ареста - Gazeta.ua) 4 военнослужащих, которые были получены нами от (адвоката Николая - Gazeta.ua) Полозова", - сказал юрист.

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17 апреля Лефортовский суд Москвы принял ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков до 24 июля.

"Это недавнее слушание свидетельствует о серьезности и срочности ситуации, вызванной задержанием российских судов и военнослужащих. Документы суда, представленные Украиной 8 мая, подтвердили, что Россия будет продолжать нарушения иммунитета военных судов, подвергая их осмотрам и судебным экспертизам. Эти документы также дают понять, что Россия будет продолжать проводить гражданские допросы и расследования, а также планирует осудить военнослужащих, подвергнув их максимальному наказанию в 6 лет в российской колонии", - добавил Гимблет.

Первые слушания в Международном трибунале ООН по морскому праву продлятся сегодня, 10 мая, в течение 3 ч.

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Дата
10
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