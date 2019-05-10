В трибунале ООН начались заседания по украинским пленным морякам

Зеркаль отметила, что подготовка к слушаниям занимает гораздо больше времени, чем само судебное заседание. Фото: www.rbc.ua

Первые слушания в Международном трибунале ООН по морскому праву продлятся сегодня, 10 мая, в течение 3 ч.

В судебных процессах такого уровня "это буквально верхушка айсберга огромного объема работы", написала глава украинской делегации Елена Зеркаль в Facebook.

По словам заместителя главы МИД по вопросам евроинтеграции, в процессуальных документах страна-захватчик РФ "упражняется в мастерстве назвать белое черным, потом снова белым, отрицая свое согласие с тем, что белое - это белое".

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"В международном публичном праве, возможно, как нигде, важно мастерство аргументов, взвешенность и логичность позиций. Каждый документ, каждое выступление и каждое слово, артикль, кома, сноска - буквально все имеет вес и может стать решающим. И неважно, идет речь о выступлении, письменном документе или одном из сотен приложений к документам", - объяснила она.

Зеркаль отметила, что подготовка к слушаниям занимает гораздо больше времени, чем само судебное заседание.

На заседании в поддержку Украины выступят многолетние ее партнеры - юридическая компания Covington & Burling LLP (Марни Чик и Джонатан Гимблет), генсек Гаагской академии международного права профессор Жан-Мюрик Тювенин, а также арбитр в трибуналах по морскому праву профессор Альфред Соонс. Позже, в июне, к ним присоединится Стерлингский профессор международного права Йельского университета Гарольд Коу.

Онлайн-трансляция заседания по делу №26 доступна здесь с 09:00 утра по Киеву.

РФ отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по делу военнопленных. Этот отказ не снижает легитимность слушаний.