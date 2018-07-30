"Трафик бешеный" - в сети высмеяли Крымский мост

Крымский мост из России в аннексированного Крыму не пользуется популярностью туристов. Фото: Twitter

Крымский мост из России в аннексированный Крым не пользуется популярностью туристов.

Накануне крымский блогер с ником RoksolanaToday&Крым опубликовал фотоподтверждение в Twitter.

"Несмотря на разгар сезона, так называемый "Крымский мост" фактически пустует.

Вру! В преддверии августа трафик бешеный", - подписал фото блогер.

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"Ждем момента, когда примут закон, что фото с моста - это один из видов экстремизма", - пишет пользователь соцсети.

"Просто толпы туристов так быстро едут, что их даже рассматривать не успеваешь", - шутит еще один пользователь Twitter.

Жительница оккупированной Керчи потеряла дачный участок с домом из-за строительства оккупантами железной дороги до Керченского моста. Этот кусок земли попадает под строительство железной дороги, под ввод автомобильной дороги и входит в санитарную зону.