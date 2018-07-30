"Трафик бешеный" - в сети высмеяли Крымский мост

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Просмотров: 4320
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
2 Просмотров: 4806
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1386
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 5967
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 9864
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4419
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 909
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1539
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1701
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 16371
Фото
Все фото
4
9
11
7
4
В сети опубликовали украиноязычные вывески оккупированной Алушты
В сети опубликовали украиноязычные вывески оккупированной Алушты
Татары и античные руины - Крым на фото французского путешественника
Татары и античные руины - Крым на фото французского путешественника
Показали, как в Севастополе флот оккупанта вышел на тренировку
Показали, как в Севастополе флот оккупанта вышел на тренировку
&quot;Керченский мост важнее&quot; - крымчанка показала, как оккупанты уничтожают близлежащие дома
"Керченский мост важнее" - крымчанка показала, как оккупанты уничтожают близлежащие дома
Россия в Азовском море задержала австрийское судно
Россия в Азовском море задержала австрийское судно
Видео
Все видео
Показали видео смерча над Керченским мостом
Показали видео смерча над Керченским мостом
Сенцов голодает 71-й день, Балух 127-й: Британия требует освободить политзаключенных
Сенцов голодает 71-й день, Балух 127-й: Британия требует освободить политзаключенных
Кара Господня: Крым страдает от непогоды, показали впечатляющее видео
Кара Господня: Крым страдает от непогоды, показали впечатляющее видео
"Сын меня не поймет" - мать Владимира Балуха сделала неожиданное заявление
"Сын меня не поймет" - мать Владимира Балуха сделала неожиданное заявление
Группа "Бумбокс" сыграет концерт возле оккупированного Крыма
Группа "Бумбокс" сыграет концерт возле оккупированного Крыма
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1179
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2619
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 594
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4887
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1071
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
1 Просмотров: 1953
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
понедельник, 30 июля 2018 11:43

"Трафик бешеный" - в сети высмеяли Крымский мост

1 Комментировать
&quot;Трафик бешеный&quot; - в сети высмеяли Крымский мост
Крымский мост из России в аннексированного Крыму не пользуется популярностью туристов. Фото: Twitter

Крымский мост из России в аннексированный Крым не пользуется популярностью туристов.

Накануне крымский блогер с ником RoksolanaToday&Крым опубликовал фотоподтверждение в Twitter.

"Несмотря на разгар сезона, так называемый "Крымский мост" фактически пустует.

Вру! В преддверии августа трафик бешеный", - подписал фото блогер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мистика" Керченского моста: Путин не пошел по крымской земле

"Ждем момента, когда примут закон, что фото с моста - это один из видов экстремизма", - пишет пользователь соцсети.

"Просто толпы туристов так быстро едут, что их даже рассматривать не успеваешь", - шутит еще один пользователь Twitter.

Жительница оккупированной Керчи потеряла дачный участок с домом из-за строительства оккупантами железной дороги до Керченского моста. Этот кусок земли попадает под строительство железной дороги, под ввод автомобильной дороги и входит в санитарную зону.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Трафик бешеный" - в сети высмеяли Крымский мост». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Украинцев внесли в список порабощенных наций

Технология Генри Форда: как стать миллиардером

Министр запретил выдавать учебники на украинском языке

"Подозреваемых пока нет" - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто

Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"

Американских матросов с потопленного крейсера съели акулы

В аэропорту задержали главного парламентского "регионала"

Самое читаемое
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
7
 1 Просмотров: 73101
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 8 Просмотров: 34100
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 33727
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 28463
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 12 Просмотров: 22199
Больше всего комментируют
22
Не оправдал надежды: Крымский мост показали с высоты птичьего полета
21
В Украине начали продавать авиабилеты в Европу по 400 гривен
12
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
10
В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым
Голосов: 2598
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua