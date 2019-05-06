Топ-чиновник РФ "отжал" бывшую дачу Януковича в оккупированном Крыму

Российская оккупанткой украла кусок крымской земли. Фото: оккупационные СМИ

Российская оккупантка, спикер Совета РФ Валентина Матвиенко строит собственную дачу в заповеднике мыс Айя.

На этом месте до 2014 года строилась дача президента-беглеца Виктора Януковича, пишет экс-заместитель главы администрации ныне оккупированного россиянами Нижнегорского района Петр Саврасов.

"Раньше здесь была территория доступная для каждого жителя полуострова, а теперь глухой бетонный забор, вертолетная площадка, огромный особняк и самое страшное, больше нет каменного пляжа", - пишет он.

Чиновник предположил, что строить свою дачу Матвиенко решила не совсем законным способом.

"Строительство такого масштаба идет на особо охраняемой природной территории государственного природного ландшафтного заказника регионального значения Мыс Айя. Зачем тогда законы по охране природы в нашей стране? От кого природу надо охранять? Может это для изоляции граждан от природы или что бы граждане не мешали представителям власти наслаждаться природой", - говорит он.

Строительство дома для российской оккупантки проходит рядом с дачей Януковича, которая после аннексии перешла к олигархам "питерской группы".

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4 мая в оккупированном Севастополе прошла репетиция военного парада к 9 мая. Колонну военной техники возглавляла боевая машина реактивной ствольной артиллерии военных лет, известная под неофициальным названием "Катюша", на реактивных снарядах которой было написано "За Сталина! От Катюши!"