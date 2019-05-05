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воскресенье, 05 мая 2019 14:36

Оккупанты готовят военный парад

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4 мая в оккупированном Севастополе прошла репетиция военного парада к 9 мая.

Колонну военной техники возглавляла боевая машина реактивной ствольной артиллерии военных лет, известная под неофициальным названием "Катюша", на реактивных снарядах которой было написано "За Сталина! От Катюши!", сообщают "Крым.Реалии".

Далее шел танк военных лет Т-34 на синтетических гусеницах, самоходная артиллерийская установка и несколько десятков российских боевых машин.

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Тренировка длилась около двух часов. Проходило в центре города. Парадные расчеты и боевая техника прошли по улице Ленина и проспекту Нахимова.



Боевики ЛДНР активно готовятся к проведению военного парада 9 мая. Для этого даже сняли с постамента танк Т-34 в городе Антрацит Луганской области.

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