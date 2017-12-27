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Суд над Януковичем: военный рассказал, как россияне захватывали объекты в Крыму

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Суд над Януковичем: военный рассказал, как россияне захватывали объекты в Крыму
Россияне захватывали крымский аэропорт "Бельбек" вечером 27 февраля. Фото: nymag.com

Российские военные проникли на территорию военного аэропорта "Бельбек" в Севастополе, вечером 27 февраля 2014.

Они захватили воинскую часть Вооруженных сил Украины, которая там дислоцировалась, передает Укринформ.

Об этом свидетельствовал в Оболонском районном суде Киева начальник продовольственной службы тыла Военно-морских сил ВСУ полковник Александр Кустанович. Он проходит по допросу как свидетель по делу по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.

"27 февраля 2014 в 21:30 - 22:00 поступил звонок к командиру нашей части, замечено движение неизвестных военных лиц. Было установлено, что по периметру аэродрома в гражданском секторе находилось 12 автомобилей военного назначения и 2 бронетранспортера. 28 февраля к этим машинам подвозили питание автотранспортом с российскими номерами", - рассказал Кустанович.

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В период оккупации Россией Крыма в феврале-марте 2014 году, он проходил службу в бригаде тактической авиации ВСУ вблизи аэропорта "Бельбек".

Он отметил, что 28 февраля российские военные захватили аэропорт, а украинская военная часть перебазировалась на территорию военного городка. За несколько дней российские военные провели штурм части с применением боевой техники.

"Сам штурм военной части состоялся в начале марта. Командир был с личным составом. После штурма и захвата части командира забрали на переговоры, но он так и не вернулся", - рассказал Кустанович.

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По его словам, украинских военных во время блокирования части убеждали покинуть воинскую часть и перейти на сторону российских вооруженных сил.

Впоследствии украинская военная часть самостоятельно передислоцировалась на материковую часть Украины, отметил Кустанович.

"У нас было только стрелковое оружие. Не было ни травматического оружия, ни шумовых гранат. А вокруг военного городка находились по периметру многоэтажки, где жило гражданское население. Поэтому любое применение стрелкового оружия могло иметь непоправимые последствия для местного населения", - сказал он.

Адвокат экс-президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, Виталий Сердюк во время допроса обвинил командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко в аннексии Крыма. Виталий Сердюк несколько раз ставил вопрос Воронченко, почему он, как командир военной части на то время, не противодействовал агрессии россиян.

Кустанович сообщил, что на время штурма в военном городке находилось около 400 военнослужащих, со стороны штурмовиков - примерно такое же количество.

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