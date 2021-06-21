Стало известно, сколько детей заразились коронавируса в "Артеке"

Коронавирусом в "Артеке заразились 12 детей. Фото: Пресс-центр МДЦ "Артек"

В крымском детском лагере "Артек" коронавирусом заразились 12 детей.

"На сегодня выявлено двенадцать детей. По внешним признакам инфекционных мы их перевели в медицинские учреждения "министерства здравоохранения республики Крым". Там было подтверждено, что у детей COVID", - заявил "директор" "Артека" Константин Федоренко в эфире телеканала "Россия-24".

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Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму в лагере "Артек" группа детей заболела коронавирусом. Его подтвердили у шести детей. Их перевели в инфекционную больницу. Всех, кто контактировал с больными, изолировали от других.