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среда, 21 августа 2019 15:18

Стало известно, когда Россия вернет Украине пленных на Азове моряков

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Стало известно, когда Россия вернет Украине пленных на Азове моряков
Пленные украинские моряки могут вернуться домой до конца августа. Фото: https://www.5.ua

Россия может отпустить 24-х пленных украинских моряков уже до конца августа.

Сейчас Украина и РФ вышли на финальную стадию согласования обмена политзаключенных. Несмотря на это, конкретные списки пока уточняются, сообщает "Коммерсант".

Источник в офисе президента Владимира Зеленского сообщил, что договоренности об обмене пленных были достигнуты во время его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме моряков, в Украину могут вернуться и другие политзаключенные Кремля. В СМИ фигурируют фамилии Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клиха и Александра Кольченко.

Украинская сторона может передать России главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Его арестовали в 2018 году по обвинению в государственной измене.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Первый телефонный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялся 11 июля. Тогда лидеры Украины и России обсудили вопросы обмена пленными.

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