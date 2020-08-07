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пятница, 07 августа 2020 16:46

Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду

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Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду
Воду будут поставлять только в случае гуманитарной катастрофы. Фото: РБК-Украина

Киев возобновит водоснабжение с Крымом только в случае гуманитарной катастрофы.

При этом воду не будут поставлять для нужд оккупационной власти, войск и военных баз, сообщил в интервью "Радіо Свобода" глава правительства Денис Шмыгаль.

Поставки воды возможны исключительно для украинского населения полуострова.

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"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой", - сказал Шмыгаль.

В оккупированном Крыму прорвало построенный российскими военными в спешном порядке водовод. Как сообщает flot2017, инцидент произошел в с. Строгановка Симферопольского района.

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07
августа

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