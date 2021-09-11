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суббота, 11 сентября 2021 13:45

Смартфон Xiaomi не работает в аннексированном Крыму: назвали причину

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Смартфон Xiaomi не работает в аннексированном Крыму: назвали причину
Запрет касается не только оккупированного Крыма, но и Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, Кубы. Фото: Amarnath Radhakrishnan from Pexels

Владельцы смартфона Xiaomi не смогут пользоваться гаджетом на территории аннексированного Крыма. После пересечения границы техника автоматически блокируется. Все потому, что покупателям запрещено экспортировать телефоны на территории, которые находятся под санкциями.

Об этом сообщает сайт XDA Developers.

Запрет касается не только оккупированного Крыма, но и Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, Кубы.

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"Гаджеты блокируют через несколько дней после первого включения и активации смартфона. Все функции устройства становятся недоступными. Вместо них на экране появляется надпись. "Политика Xiaomi не позволяет продажу или экспорт продукта на территории, на которой вы пытались активировать его. За дополнительной информацией обращайтесь непосредственно к продавцам", - говорится в XDA Developers.

В соглашении пользователя на официальном сайте Xiaomi есть пункт 14.2. В нем указано, что покупателям запрещено экспортировать телефоны в эти регионы, ведь они находятся под санкциями.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. 2014-го российские оккупанты захватили Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии в Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.

В августе на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда было объявлено всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил.

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