Скоро могут быть дома: поворот в деле пленных моряков

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1683
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2673
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 648
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 972
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5895
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5734
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1188
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3636
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 972
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1918
Фото
Все фото
4
3
7
11
10
Суд арестовал задержанный под Одессой российский танкер
Суд арестовал задержанный под Одессой российский танкер
В Украину вернулся самый младший &quot;моряк&quot; из захваченного россиянами буксира
В Украину вернулся самый младший "моряк" из захваченного россиянами буксира
Магия крымских остановок
Магия крымских остановок
Чего украинцы не знали о Севастополе: Аполлоновая бухта
Чего украинцы не знали о Севастополе: Аполлоновая бухта
&quot;Зуб за зуб&quot; - реакция соцсетей на задержание российского танкера
"Зуб за зуб" - реакция соцсетей на задержание российского танкера
Видео
Все видео
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Нервы сдали: крымчане избили отдыхающих под старинной крепостью
Нервы сдали: крымчане избили отдыхающих под старинной крепостью
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Больше не покупаешься: в оккупированном Севастополе уничтожили море
Больше не покупаешься: в оккупированном Севастополе уничтожили море
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5886
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1008
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2691
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1224
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1494
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
среда, 31 июля 2019 13:21

Скоро могут быть дома: поворот в деле пленных моряков

  Комментировать
Скоро могут быть дома: поворот в деле пленных моряков
Москва готова взаимодействовать в этом деле и отпустить задержанных на родину. О прекращении уголовного преследования не идет Фото: Depo.ua

Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить из тюрьмы до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

По словам адвоката украинцев Николая Полозова, в Следственное управление ФСБ РФ уже отправлены письменные гарантии того, что обвиняемые в нарушении российской границы продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после их возвращения на родину, пишет Апостроф.

Москва действительно готова передать 24 моряка Киеву при получении письменных гарантий, как это и было фактически заявлено в ноте МИД, отправленной украинской стороне 25 июня. Такие объяснения дало высокопоставленное лицо в российских дипломатических кругах.

Москва готова взаимодействовать в этом деле и отпустить задержанных на родину. О прекращении уголовного преследования не идет.

"Как только соответствующие лица в России получат необходимый документ от Украины и изучат его, можно будет обсуждать дальнейшие шаги. Но мы от своих слов не отказывались", - сказал источник.

По словам адвоката Николая Полозова, украинская сторона уже начала работу над реализацией этого предложения МИД РФ.

"Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте было отмечено, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Личное поручительство - форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях. На текущий момент эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до исполнителя - следователя, в производстве которого находится это дело. Именно он должен в установленный законом срок - три дня - вынести по данному вопросу решение"- сказал адвокат украинских моряков.

В случае удовлетворения просьбы, моряков освободят из-под стражи. Если получим отказ, то постановление обжаловать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский о пленных моряков: В ближайшее время решим этот вопрос

"Фактически те предложения МИД РФ, которые были заявлены в ноте, реализуются на практике. Естественно, после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и была подана соответствующая форма о поручительстве", - подчеркнул Николай Полозов.

25 ноября 2018 сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив. Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву. Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции. 16 апреля 2019 Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить моряков и судна. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скоро могут быть дома: поворот в деле пленных моряков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Год назад напали на Екатерину Гандзюк: что известно о деле

Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка

Изменили порядок рассмотрения уголовных дел

25 лет назад Бубка установил последний мировой рекорд

Отправили экспедицию к "сибирскому морю"

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 54838
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 11 Просмотров: 45668
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 43138
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 3 Просмотров: 18429
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
4
 Просмотров: 17316
Крым
Военнопленный Владимир Варимез празднует день рождения
Военнопленный Владимир Варимез празднует день рождения Просмотров: 72
Суд арестовал задержанный под Одессой российский танкер
Суд арестовал задержанный под Одессой российский танкер
4
 Просмотров: 1287
Из России пришло жуткое письмо от Владимира Балуха
Из России пришло жуткое письмо от Владимира Балуха Просмотров: 1170
"Найди свой гвоздь": новые пляжные развлечения от оккупантов в Крыму
"Найди свой гвоздь": новые пляжные развлечения от оккупантов в Крыму 1 Просмотров: 666
У Зеленского рассматривают ужесточение санкций за Керченский мост
У Зеленского рассматривают ужесточение санкций за Керченский мост Просмотров: 486
Больше всего комментируют
25
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
11
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
4
Россия раздает недействительные паспорта
4
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
Голосов: 5184
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua