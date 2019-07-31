Скоро могут быть дома: поворот в деле пленных моряков

Москва готова взаимодействовать в этом деле и отпустить задержанных на родину. О прекращении уголовного преследования не идет Фото: Depo.ua

Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить из тюрьмы до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

По словам адвоката украинцев Николая Полозова, в Следственное управление ФСБ РФ уже отправлены письменные гарантии того, что обвиняемые в нарушении российской границы продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после их возвращения на родину, пишет Апостроф.

Москва действительно готова передать 24 моряка Киеву при получении письменных гарантий, как это и было фактически заявлено в ноте МИД, отправленной украинской стороне 25 июня. Такие объяснения дало высокопоставленное лицо в российских дипломатических кругах.

Москва готова взаимодействовать в этом деле и отпустить задержанных на родину. О прекращении уголовного преследования не идет.

"Как только соответствующие лица в России получат необходимый документ от Украины и изучат его, можно будет обсуждать дальнейшие шаги. Но мы от своих слов не отказывались", - сказал источник.

По словам адвоката Николая Полозова, украинская сторона уже начала работу над реализацией этого предложения МИД РФ.

"Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте было отмечено, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Личное поручительство - форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях. На текущий момент эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до исполнителя - следователя, в производстве которого находится это дело. Именно он должен в установленный законом срок - три дня - вынести по данному вопросу решение"- сказал адвокат украинских моряков.

В случае удовлетворения просьбы, моряков освободят из-под стражи. Если получим отказ, то постановление обжаловать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский о пленных моряков: В ближайшее время решим этот вопрос

"Фактически те предложения МИД РФ, которые были заявлены в ноте, реализуются на практике. Естественно, после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и была подана соответствующая форма о поручительстве", - подчеркнул Николай Полозов.

25 ноября 2018 сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив. Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву. Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции. 16 апреля 2019 Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить моряков и судна. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.