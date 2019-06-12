Сколько крымчан хотят получить украинские загранпаспорта

78395 крымчан обратились в миграционные службы. Фото: "Цензор"

С 2014 года в миграционные службы Херсонщины обратились 78395 крымчан для получения заграничного паспорта.

Об этом говорится в ответе управления Государственной миграционной службы Украины в Херсонской области на информационный запрос Крым.Реалии.

Чаще всего жители оккупированного полуострова обращаются в Днепровское и Суворовское районные отделения миграционной службы в Херсоне, а также в отделения Госмиграции в Новотроицком, Геническе, Каланчаке и Чаплинке.

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По состоянию на сентябрь 2018 года в Украине выдали 10 млн биометрических загранпаспортов.

Сегодня исполняется два года, как Украина получила безвизовый режим с Евросоюзом. 2,9 млн украинцевуже воспользовались его преимуществами.