Сколько крымчан хотят получить украинские загранпаспорта

С 2014 года в миграционные службы Херсонщины обратились 78395 крымчан для получения заграничного паспорта.
Об этом говорится в ответе управления Государственной миграционной службы Украины в Херсонской области на информационный запрос Крым.Реалии.
Чаще всего жители оккупированного полуострова обращаются в Днепровское и Суворовское районные отделения миграционной службы в Херсоне, а также в отделения Госмиграции в Новотроицком, Геническе, Каланчаке и Чаплинке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше провели "перепись" украинских студентов
По состоянию на сентябрь 2018 года в Украине выдали 10 млн биометрических загранпаспортов.
Сегодня исполняется два года, как Украина получила безвизовый режим с Евросоюзом. 2,9 млн украинцевуже воспользовались его преимуществами.
Комментарии1