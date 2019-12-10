Сепаратиста из Крыма отправили за решетку

Игорь Кучерявый перешел на сторону оккупантов. Фото: Униан

Чиновнику-предателю Игорю Кучерявому члену российской правящей политической партии "Единая Россия" выбрали меру пресечения.

Херсонский городской суд приговорил его к круглосуточному домашнему аресту, пишет пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому гражданину Украины, члену Севастопольского регионального политсовета партии "Единая Россия (Игорю Кучерявому. - Gazeta.ua)", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Единороссу" Кучерявому объявили о подозрении

3 декабря на административной границе с Крымом Служба безопасности Украины задержала члена партии "Единая Россия" крымчанина Игоря Кучерявого. Остановили представителя оккупационной власти полуострова Крым на контрольном пункте "Каланчак".