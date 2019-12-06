"Единороссу" Кучерявому объявили о подозрении

Предателю объявили о подозрении. Фото: investigator.org.ua

Задержанному "единороссу" Игорю Кучерявому сообщили о подозрении.

О подозрении сообщили представители СБУ и прокуратуры АРК по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", сообщил "Крым.Реалии" адвокат Кучерявого Игорь Мокин.

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Сам Кучерявый еще не комментировал ситуацию.

3 декабря на административной границе с Крымом Служба безопасности Украины задержала члена партии "Единая Россия" крымчанина Игоря Кучерявого. Остановили представителя оккупационной власти полуострова Крым на контрольном пункте "Каланчак".