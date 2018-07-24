Сенцова возили в реанимацию

Автор: news.online.ua Олега Сенцова вывозили за пределы колонии в реанимацию

Украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в России, вывозили за пределы колонии в реанимацию ближайшей больницы.

"Информация со всех сторон разная. Я сейчас жду подробностей от Федотова - советника Путина по правам человека. Но Дмитрий Динзе сказал, что действительно, Сенцов чувствует себя очень нехорошо", - заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "112 Украина".

Сенцова хотели принудительно кормить, но он не согласился. Сейчас он может получить "эту смесь".

"Раньше были случаи кормления Сенцова такой смесью, но подтверждения нет, потому что меня туда не пускают. Сейчас я обратилась и к Верховному комиссару по правам человека ООН, и к Верховному комиссару Совета Европы, чтобы они отправили туда своих представителей. Они пока не попали к Олегу", - заявила омбудсмен.

Сестра политзаключенного Кремля Олега Сенцова, Наталья Каплан опровергла факт, что ее брат находится на грани жизни и смерти.

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Политзаключенный 42-летний Олег Сенцов голодает 72-й день в колонии строгого режима в городе Лабытнанги Тюменской области России. 19 июля на 67-й день голодовки у него произошел второй кризис. Первый был 41 день назад. Стало плохо. Его хотели госпитализировать, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление. Он отказался. Его оставили в колонии при условии, что смесь будет принимать сам под наблюдением врача. Сейчас ест в день по две ложки. Выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. С голодания выходить не собирается.