Сенцов: Никогда не признаю Крым и Донбасс частью России

Сенцов рассказал об украинском Крыму. Фото: РБК

Вопрос о признании Крыма российским не может обсуждаться.

"Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается. То же самое касается донбасских "республик", которые являются искусственными сателлитами Российской Федерации. Это тоже часть Украины, и я никогда не признаю сепаратистских настроений, желания присоединиться к России. Мы одна страна, от которой нас оторвали, и мы никогда с этим не согласимся ", – подчеркнул Олег Сенцов в интервью Громадскому.

Он отметил, что эти вопросы являются "красной линией", а все остальное можно обсуждать.

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Олег Сенцов и еще один бывший политзаключенный Александр Кольченко выступили перед журналистами. Они рассказывали, как оккупанты сделали из них "террористов", о надежде увидеть Путина в Гааге и многое другое.