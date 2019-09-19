Сенцов: Никогда не признаю Крым и Донбасс частью России

 
Ексклюзивы
1/5
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 522
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
Просмотров: 1017
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 810
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 2745
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 297
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 999
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 2070
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 864
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 774
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Просмотров: 360
Фото
Все фото
9
4
11
3
3
Крым штормит: стихия унесла жизни 8 человек
Крым штормит: стихия унесла жизни 8 человек
Освобожденным политзаключенным и морякам изготавливают новые ID-паспорта
Освобожденным политзаключенным и морякам изготавливают новые ID-паспорта
&quot;Запретная зона&quot;: оккупанты все лето закрывали бухты Гурзуфа
"Запретная зона": оккупанты все лето закрывали бухты Гурзуфа
Появились фото террористов, которые похитили и пытали Аметова
Появились фото террористов, которые похитили и пытали Аметова
В оккупированной Алуште закрыли все пляжи для купания
В оккупированной Алуште закрыли все пляжи для купания
Видео
Все видео
Троллили российских тюремщиков - Панов рассказал про плен
Троллили российских тюремщиков - Панов рассказал про плен
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Мать – Сенцову: "Спасибо, сынок, что все выдержал"
Мать – Сенцову: "Спасибо, сынок, что все выдержал"
"Фашизм на полную катушку": сеть шокировали развлечения крымских школьников
"Фашизм на полную катушку": сеть шокировали развлечения крымских школьников
В Крыму мощный шторм - показали видео
В Крыму мощный шторм - показали видео
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 2745
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4968
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1692
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31131
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 1098
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
четверг, 19 сентября 2019 04:11

Сенцов: Никогда не признаю Крым и Донбасс частью России

  Комментировать
Сенцов: Никогда не признаю Крым и Донбасс частью России
Сенцов рассказал об украинском Крыму. Фото: РБК

Вопрос о признании Крыма российским не может обсуждаться.

"Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается. То же самое касается донбасских "республик", которые являются искусственными сателлитами Российской Федерации. Это тоже часть Украины, и я никогда не признаю сепаратистских настроений, желания присоединиться к России. Мы одна страна, от которой нас оторвали, и мы никогда с этим не согласимся ", – подчеркнул Олег Сенцов в интервью Громадскому.

Он отметил, что эти вопросы являются "красной линией", а все остальное можно обсуждать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцов показал единственное фото, которое ему удалось сделать в тюрьме

Олег Сенцов и еще один бывший политзаключенный Александр Кольченко выступили перед журналистами. Они рассказывали, как оккупанты сделали из них "террористов", о надежде увидеть Путина в Гааге и многое другое.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сенцов: Никогда не признаю Крым и Донбасс частью России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 62745
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 54279
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 28362
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк Просмотров: 21655
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 18315
Крым
Несмотря на санкции: дороги в Крыму строит техника из Европы
Несмотря на санкции: дороги в Крыму строит техника из Европы Просмотров: 423
Сколько политзаключенных удерживают в оккупированном Крыму
Сколько политзаключенных удерживают в оккупированном Крыму Просмотров: 90
Приказали убираться из Крыма
Приказали убираться из Крыма
 Просмотров: 621
Россия портит отношения между Украиной и Чехией
Россия портит отношения между Украиной и Чехией Просмотров: 990
В оккупированном Крыму перевернулась машина с маленьким ребенком
В оккупированном Крыму перевернулась машина с маленьким ребенком Просмотров: 135
Больше всего комментируют
11
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
9
Озвучили "формулу Зеленского" по освобождению Донбасса
6
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
3
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
3
Порошенко снова не пришел на допрос
Голосов: 5894
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua