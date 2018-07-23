Сенцов голодает 71-й день, Балух 127-й: Британия требует освободить политзаключенных

Великобритания требует выпустить политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова.. Фото: "Громадське радіо"

Правительство Великобритании призвало власти России освободить всех украинских политзаключенных.

В частности, украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает 71-й день. А также активиста Владимира Балуха, который в крымском СИЗО голодает 127-й день. Об этом сообщило посольство Великобритании в Украине в Facebook.

"Обоих (Сенцова и Балуха - Gazeta.ua) российские власти заключила за позицию по поводу незаконной аннексии Крыма", - заявили британские дипломаты.

Кроме того, посольство разместило подготовленное МИД Британии видео с требованием к России освободить украинских политзаключенных.

"Мы снова настоятельно призываем российские власти освободить немедленно всех украинских политических заключенных", - отмечается в видеоматериале.

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Украинский активист Владимир Балух объявил голодовку 19 марта 2018, не соглашаясь с новым приговором, вынесенным подконтрольным Кремлю Симферопольским судом. Украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая, с требованием выпустить из российских тюрем всех политзаключенных Кремля.