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воскресенье, 04 июля 2021 18:28

Селевым потоком смыло двух жителей Крыма

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Селевым потоком смыло двух жителей Крыма
В Бахчисарайском районе эвакуируют жителей из-за потопа. Фото: ua.krymr.com

В Бахчисарайском районе оккупированного Крыма произошел сход селевого потока.

Двух женщин смыло потоком воды. Одна из них погибла, другую госпитализировали. Об этом заявил так называемый вице-премьер полуострова Евгений Кабанов, передает ТАСС.

В то же время, в населенном пункте Куйбышево из подтопленных домов эвакуируют население. На территории населенных пунктов, расположенных вдоль русла реки Бельбек, спасатели организуют ночное дежурство.

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Также спасатели сообщают о подтоплении психоневрологического интерната в Бахчисарае. Сейчас необходимости в эвакуации нет.

16-18 июня из-за сильных осадков были подтоплены Ялта и населенные пункты восточного Крыма. Пришлось эвакуировать почти 1800 человек. Убытки от этих паводков оценили в 200 млн российских рублей (около 100 млн грн). На ликвидацию последствий из резервного фонда уже направили более 161 млн рублей.

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