Сегодня запустят первые поезда по Крымскому мосту

Крымский мост запускает первые поезда. Фото: politeka.net

23 декабря планируется официальное открытие и запуск первых поездов по Крымскому мосту.

О готовности железнодорожной части моста к приему поездов рассказал начальник заказчика строительства Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбека, пишет rbc.

"Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов", - сказал Турсунбека.

Он назвал запуск сообщение по железнодорожной части моста подарком к Новому году.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа.

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Также в мероприятиях посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту возьмет президент России Владимир Путин.

Крымский мост обречен и им лучше не ездить, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем.