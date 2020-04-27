СБУ закрыла дело против скандального российского телеведущего. Фото: uk.wikipedia.org

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство против российского телеведущего "Россия 1", гендиректора православного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, неоднократно посещавшего аннексированный Крым.

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на ответ СБУ на информационный запрос издания.

Уголовное производство против звезды сериала "Кадеты" завели по заявлению украинского активиста Сергея Стерненко.

"Помните, как в конце 2019-го по Киеву лазил оккупант Борис Корчевников, якоторый неоднократно ездил в Крым и в своих передачах прямо агитировал за войну против Украины? Так вот, по Борису СБУ, по моему заявлению и на основании решения суда, открыло уголовное производство за незаконное пересечение границы", - написал он на своей странице в Facebook 11 апреля 2020 года.

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Однако позже от СБУ на информационный запрос от "Крым. Реалии" пришел ответ, в котором говорится, что уголовное дело против Корчевникова прекращено.

"Следователями органов безопасности осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 УК Украины, в рамках которого исследовались указанные Вами обстоятельства. Упомянутое уголовное производство закрыто на основании п. 2 ст. 284 УПК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления. - КР)", - говорится в ответе СБУ.

Корчевников посещал Киев в октябре 2019 года. Принимал участие в фестивале православного кино "Покров", на котором якобы получил награду. Публиковал фото из Киево-Печерской лавры и монастырей РПЦ в Украине.

Многократно скандальный российский телеведущий посещал и аннексированный РФ Крым.

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