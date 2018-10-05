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пятница, 05 октября 2018 01:40

СБУ: Украинская компания помогала строить Керченский мост

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СБУ: Украинская компания помогала строить Керченский мост
Украинцы помогали строить Керченский мост. Фото: ТСН

Служба безопасности Украины выяснила факты поставки украинской компанией в Россию щебня для строительства Керченского моста.

Менеджмент одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладил его поставки в страну-агрессор, сообщает пресс-центр СБУ.

Дельцы без необходимой разрешительной документации добывали в карьерах, владельцем которых является гражданин РФ, полезное ископаемое и реализовывали его, в частности через посредников российской компании, которая является дочерней структурой "ОАО "Мостожелезобетонконструкция".

Предприятие при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству Керченского моста. Всего в Россию было совершено 25 поставок щебня общей массой 28 тысяч тонн.

Из-за сотрудничества украинской коммерческой структуры с российскими предприятиями, осуществляющими хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории АР Крым, следствие усматривает в действиях бизнесменов признаки поддержки оккупационной администрации РФ на полуострове.

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Ранее сообщалось, что пролет железнодорожной части Керченского моста съехал в воду при монтаже конструкций.

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