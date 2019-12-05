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четверг, 05 декабря 2019 16:13

СБУ отпустила члена путинской партии

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СБУ отпустила члена путинской партии
Кудрявый может передвигаться по территории Украины, но "он сотрудничает и никуда не бежит". Фото: racurs.ua

Члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого с аннексированного Севастополя не задерживали процессуально на админгранице Крыма с Херсоном.

С ним провели беседу и отпустили, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Мы его задержали, привезли на собеседование, пообщались и отпустили. Процессуально мы его не задерживали. После того как следователь примет решение, выдвигать человеку подозрение или не выдвигать, будут направлены материалы в суд и уже суд примет решение ", - пояснила Гитлянская.

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По ее словам, Кучерявий может передвигаться по территории Украины, но "он сотрудничает и никуда не бежит".

3 декабря на административной границе с Крымом Служба безопасности Украины задержала члена партии "Единая Россия" крымчанина Игоря Кучерявого.Кучерявого задержали в связи с его причастностью к аннексии Крыма и членством в российской партии. По информации крымскотатарской организации "Аскер", человек участвовал в "крымской весне" и "отрядах самообороны" Севастополя. От Минобороны РФ он получил медаль "За возвращение Крыма".

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