Партиец Путина приехал в Украину оформлять загранпаспорт

Члена партии Путина, крымчанина Игоря Кучерявого СБУ задержала на границе с Украиной. Фото: glavcom.ua

3 декабря на административной границе с Крымом Служба безопасности Украины задержала члена партии "Единая Россия" крымчанина Игоря Кучерявого.

Остановили представителя оккупационной власти полуострова Крым на контрольном пункте "Каланчак".

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал владелец телеканала ATR, бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов.

"Вот это существо, потомственное, выехало утром из оккупированного Крыма на материковую Украину за паспортом, через КПВВ Каланчак сегодня. Когда ему задали вопрос: "Зачем тебе загранпаспорт Украины, ты же ЕДРОС, у тебя же все хорошо должно быть", ответ был такой: "Да, было дело, да прошло. С тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется". В общем, готов теперь сдавать всех своих едросов и самообороновцев!" - написал Ислямов.

Кучерявого задержали в связи с его причастностью к аннексии Крыма и членством в российской партии. По информации крымскотатарской организации "Аскер", человек участвовал в "крымской весне" и "отрядах самообороны" Севастополя. От Минобороны РФ он получил медаль "За возвращение Крыма".

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Анатолий Могилев, премьер-министр Крыма 2011-2014-х, после 5-ти лет молчания дал интервью. Бывший чиновник утверждает, что "не заметил" усиление пророссийских настроений в Крыму накануне российской аннексии полуострова весной 2014-го