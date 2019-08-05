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Не заметил пророссийских настроений в Крыму: Могилев заговорил через 5 лет

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Не заметил пророссийских настроений в Крыму: Могилев заговорил через 5 лет
64-летний Анатолий Могилев занимал последнюю государственную должность - председатель Совета министров АРК.ю Возглавлял ее 2011 до февраля 2014 года. К этому больше года был министром внутренних дел Украины. Член Партии регионов, руководил предвыборным штабом Виктора Януковича в Крыму / фото Радио Свобода

Анатолий Могилев, премьер-министр Крыма 2011-2014-х, после 5-ти лет молчания дал интервью.

Бывший чиновник утверждает, что "не заметил" усиление пророссийских настроений в Крыму накануне российской аннексии полуострова весной 2014-го, пишут Крим.Реалии.

"Аксенов на тот момент никакой силы не имел. Никаких каких-то пророссийских настроений или движений. Если бы они появились, я бы сразу их прекратил. Их не было вообще, - говорит Могилев. - То, что Крым преимущественно говорит на русском языке, - это объективный процесс, который никуда не денешь. Поэтому говорить о пророссийских силах достаточно трудно. Смысла никакого даже нет".

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Бывший премьер Крыма уверяет, что силовики готовы были провести антитеррористическую операцию на полуострове в период аннексии, но не было команды из Киева.

"Если говорить о сценарии, то если взять, например, 1994 год, когда в Крыму назначили президента (Юрия Мешкова. - Gazeta.ua) и Крым уже почти отделялся, вводили российский рубль... Идея того, что Крым, так сказать, вернулся в Россию или ушел в Россию, была давно. Но в тот момент в 1994-м как разумно поступила украинская власть. Из Киева при возникновении угрозы разделения власти приехала делегация Кабинета министров Украины. Они сели за стол со всем бомондом крымским, обсудили все эти вопросы, Крым получил Конституцию, автономию и ряд прав и свобод в пределах Украины. Конфликт был исчерпан, Крым остался в составе Украины и дальше жил нормально", - говорит Могилев.

Пока делили портфели, упустили момент и перестали влиять на ситуацию в Крыму, утверждает бывший премьер-министр Крыма.

"Чего не сделали именно в 2014-м? Когда нужно было идентичное решение принимать об отделении, разделении, выход Крыма из Украины... Нужно было принимать решение. Вместо этого в тот момент киевская власть занималась другим: в Киеве делили портфели, решали, кто будет министром обороны, кто министром внутренних дел, председателем СБУ и тому подобное. Пока делили портфели, упустили момент и перестали влиять на ситуацию в Крыму", - заявил он.

Анатолий Могилев на досрочных выборах в Верховную Раду возглавил список партии "Независимость". Его партия заняла предпоследнее место с 0,5%, или 7970 голосов.

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