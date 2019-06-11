Могилев возглавил список партии "Независимость" на досрочных парламентских выборах

Партия "Незалежність" назвала своих кандидатов в народные депутаты

1 июня 2019 года в Днепре состоялся съезд политической партии "Незалежність". На съезде присутствовали представители областных парторганизаций. Были рассмотрены вопросы участия партии в досрочных выборах в Верховную Раду Украины, утверждена программа политической партии, согласован вопрос выдвижения кандидатов в народные депутаты Украины от партии и утверждения избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины. Предвыборный список возглавил генерал-полковник милиции, министр МВД 2010-2011 гг. Анатолий Могилев.

1. Анатолий Могилев - лидер партии "Незалежність".

2. Иван Ступак - полковник СБУ, народный депутат ВР 7 созыва, глава Днепропетровского правозащитного союза "Закон и честь".

3. Татьяна Зюбанова - майор милиции, заместитель руководителя ГО "Организация ветеранов Центрального Аппарата МВД Украины".

4. Василий Фаринник – генерал-лейтенант милиции, доктор юридических наук, вице-президент Всемирного Конгресса украинских юристов.

5. Сергей Черных - генерал-полковник СБУ, экс- первый заместитель главы МВД, бывший первый заместитель председателя СБУ.

6. Александр Рудяк – генерал-лейтенант милиции, экс-руководитель Полтавского и Львовского ГУМВД.

7. Константин Сапко – генерал-лейтенант милиции, бывший начальник Главного управления МВД Украины в Киевской области.

8. Александр Дубенко – глава партии "Незалежність", кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины.

9. Елена Нетецкая – депутат ВР 5, 6 и 7 созывов, вице-президент Парламентской ассамблеи черноморского экономического сотрудничества 2012-2014 гг.

10. Богдан Щур – генерал-майор милиции, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, экс-начальник УМВД во Львовской и Волынской областях.

В ходе съезда лидер партии Анатолий Могилев заявил, что принципы партии "Незалежність" разделяет большинство украинцев: "Мы выступаем за установление мира на Донбассе, возвращение Крыма, снятие неприкосновенности с судей и народных депутатов, безусловное соблюдение принципа верховенства права". По словам Анатолия Могилева, профессионализм и законность станут главными целями новой партии.

Отдельное направление деятельности партии - решение проблем функционирования правоохранительной системы государства. "Силовые органы превратились из гаранта мира и правопорядка в инструмент политического и экономического шантажа. Как следствие – в обществе утеряно доверие к правоохранительным органам, не способным расследовать, искать преступников и защитить граждан. Утрачено доверие к руководству: сегодня выполнишь приказ, а завтра может оказаться, что он был преступным", - заявил лидер партии "Незалежність". Анатолий Могилев в своем выступлении отметил проблемы материального и социального обеспечения правоохранителей. "Нужно решать проблему "замораживания" пенсий и остановку государством перерасчета пенсий в связи с увеличением денежного обеспечения действующих правоохранителей. Мы должны приложить все усилия, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Для этого нужно идти во власть и брать на себя ответственность за происходящее в стране", - подчеркнул лидер партии "Незалежність".

От региональных организаций на съезде выступила руководитель Николаевской областной организации политической партии "Незалежність" Нина Хмелевская. "Выступаю от имени обычных милицейских пенсионеров, которые с трудом выживают на мизерную пенсию. Мы привлекали юристов и вели в судах борьбу с несправедливостью, которая сейчас творится. Мы выиграли суды, но ничего не получили. У всех на руках решения именем Украины, но Кабинет министров 103-м постановлением "перекрыл дыхание" полностью. Государство взяло у нас беспроцентный долг и пытается этот долг растянуть на 2,5 года без учета инфляции. Мы ощутили на себе, что лечиться мы не можем, отдыхать мы не имеем права, да и покушать не всегда могут наши ветераны, отдавшие все свое здоровье и, не видя семьи годами. Вот эти чувства усилили мою позицию и желание помочь партии добиться справедливости ради пенсионеров и ветеранов. О военных пенсионерах не говорит сегодня ни одна из политических сил", - заявила Нина Хмелевская.

Также на съезде выступила с инициативой создания молодежной организации политической партии "Незалежність" Наталья Скоропат и заявила о поддержке программы партии молодежным крылом.

Подводя итоги съезда, Анатолий Могилев заявил, что политическая партии "Незалежність" готова отдать свои знания, умения и опыт на службу обществу и государству.