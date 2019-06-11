Могилев возглавил список партии "Независимость" на досрочных парламентских выборах

 
Ексклюзивы
1/5
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 684
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 432
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2340
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4815
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 423
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1917
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4618
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43581
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 468
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Фото
Все фото
5
4
5
10
20
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Видео
Все видео
"Нам сказали меньше разговаривать": показали массовку "регионалов"
"Нам сказали меньше разговаривать": показали массовку "регионалов"
Конституционный суд рассматривает законность роспуска Рады (онлайн)
Конституционный суд рассматривает законность роспуска Рады (онлайн)
Зеленский идет в Конституционный суд
Зеленский идет в Конституционный суд
Охрана Зеленского толкала журналиста
Охрана Зеленского толкала журналиста
Неожиданно: с кем Саакашвили идет на выборы
Неожиданно: с кем Саакашвили идет на выборы
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2835
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5004
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 549
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 918
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
вторник, 11 июня 2019 15:58

Могилев возглавил список партии "Независимость" на досрочных парламентских выборах

  Комментировать
Могилев возглавил список партии &quot;Независимость&quot; на досрочных парламентских выборах
Партия "Незалежність" назвала своих кандидатов в народные депутаты

1 июня 2019 года в Днепре состоялся съезд политической партии "Незалежність". На съезде присутствовали представители областных парторганизаций. Были рассмотрены вопросы участия партии в досрочных выборах в Верховную Раду Украины, утверждена программа политической партии, согласован вопрос выдвижения кандидатов в народные депутаты Украины от партии и утверждения избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины. Предвыборный список возглавил генерал-полковник милиции, министр МВД 2010-2011 гг. Анатолий Могилев.

1. Анатолий Могилев - лидер партии "Незалежність".
2. Иван Ступак - полковник СБУ, народный депутат ВР 7 созыва, глава Днепропетровского правозащитного союза "Закон и честь".
3. Татьяна Зюбанова - майор милиции, заместитель руководителя ГО "Организация ветеранов Центрального Аппарата МВД Украины".
4. Василий Фаринник – генерал-лейтенант милиции, доктор юридических наук, вице-президент Всемирного Конгресса украинских юристов.
5. Сергей Черных - генерал-полковник СБУ, экс- первый заместитель главы МВД, бывший первый заместитель председателя СБУ.
6. Александр Рудяк – генерал-лейтенант милиции, экс-руководитель Полтавского и Львовского ГУМВД.
7. Константин Сапко – генерал-лейтенант милиции, бывший начальник Главного управления МВД Украины в Киевской области.
8. Александр Дубенко – глава партии "Незалежність", кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины.
9. Елена Нетецкая – депутат ВР 5, 6 и 7 созывов, вице-президент Парламентской ассамблеи черноморского экономического сотрудничества 2012-2014 гг.
10. Богдан Щур – генерал-майор милиции, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, экс-начальник УМВД во Львовской и Волынской областях.

В ходе съезда лидер партии Анатолий Могилев заявил, что принципы партии "Незалежність" разделяет большинство украинцев: "Мы выступаем за установление мира на Донбассе, возвращение Крыма, снятие неприкосновенности с судей и народных депутатов, безусловное соблюдение принципа верховенства права". По словам Анатолия Могилева, профессионализм и законность станут главными целями новой партии.

Отдельное направление деятельности партии - решение проблем функционирования правоохранительной системы государства. "Силовые органы превратились из гаранта мира и правопорядка в инструмент политического и экономического шантажа. Как следствие – в обществе утеряно доверие к правоохранительным органам, не способным расследовать, искать преступников и защитить граждан. Утрачено доверие к руководству: сегодня выполнишь приказ, а завтра может оказаться, что он был преступным", - заявил лидер партии "Незалежність". Анатолий Могилев в своем выступлении отметил проблемы материального и социального обеспечения правоохранителей. "Нужно решать проблему "замораживания" пенсий и остановку государством перерасчета пенсий в связи с увеличением денежного обеспечения действующих правоохранителей. Мы должны приложить все усилия, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Для этого нужно идти во власть и брать на себя ответственность за происходящее в стране", - подчеркнул лидер партии "Незалежність".

От региональных организаций на съезде выступила руководитель Николаевской областной организации политической партии "Незалежність" Нина Хмелевская. "Выступаю от имени обычных милицейских пенсионеров, которые с трудом выживают на мизерную пенсию. Мы привлекали юристов и вели в судах борьбу с несправедливостью, которая сейчас творится. Мы выиграли суды, но ничего не получили. У всех на руках решения именем Украины, но Кабинет министров 103-м постановлением "перекрыл дыхание" полностью. Государство взяло у нас беспроцентный долг и пытается этот долг растянуть на 2,5 года без учета инфляции. Мы ощутили на себе, что лечиться мы не можем, отдыхать мы не имеем права, да и покушать не всегда могут наши ветераны, отдавшие все свое здоровье и, не видя семьи годами. Вот эти чувства усилили мою позицию и желание помочь партии добиться справедливости ради пенсионеров и ветеранов. О военных пенсионерах не говорит сегодня ни одна из политических сил", - заявила Нина Хмелевская.

Также на съезде выступила с инициативой создания молодежной организации политической партии "Незалежність" Наталья Скоропат и заявила о поддержке программы партии молодежным крылом.

Подводя итоги съезда, Анатолий Могилев заявил, что политическая партии "Незалежність" готова отдать свои знания, умения и опыт на службу обществу и государству.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Могилев возглавил список партии "Независимость" на досрочных парламентских выборах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Публицист выступил в Париже на украинском языке

75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине

Английский король завещал похоронить себя около третьей жены

Первый православный храм города разрушили казаки

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 49133
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 34221
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
20
 Просмотров: 25957
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 25570
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 24564
Политика
Зеленский расставил руководителей в областях
Зеленский расставил руководителей в областях Просмотров: 369
Ярош вступился за Зеленского
Ярош вступился за Зеленского 1 Просмотров: 3790
Зеленский уволил 5 руководителей областных управлений СБУ
Зеленский уволил 5 руководителей областных управлений СБУ Просмотров: 315
Филарет просит поддержки у Зеленского
Филарет просит поддержки у Зеленского 1 Просмотров: 540
Зеленский внес представление на увольнение Климкина и предлагает замену
Зеленский внес представление на увольнение Климкина и предлагает замену Просмотров: 504
Больше всего комментируют
35
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
29
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
26
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
11
Партии показали первые десятки своих списков
Голосов: 2960
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua