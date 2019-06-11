Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия

Почетный консул Испании вопреки международным нормам, и нарушив закон Украины, пересек границу с оккупированной территорией. Фото: Крим.Реалии

Почетный консул Испании Альфонсо Лопес Пандриелья незаконным образом пересек границу с оккупированным Крымом.

Он принимал участие в российских соревнованиях X-Waters и переплыл Керченский пролив от косы Чушка до крепости Ени Кале в Керчи, сообщают Крим.Реалии.

На вопрос, предупреждали его о последствиях визита в оккупированный Крыму, консул отказался давать ответ.

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"Не знаю. Я не хочу никаких комментариев давать", - сказал Альфонсо Лопес Пандиелья.

Он подтвердил, что на момент посещения оккупированного Крыма находился на государственной службе.

С момента аннексии Крыма попасть на оккупированную территорию можно только через украинские КПВВ "Чонгар", "Чаплинка" и "Каланчак". Пересечение через российскую границу считается незаконным. Иностранцам, которые попали в Крым через территорию России, придется выплатить штраф 5 тыс. грн и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.