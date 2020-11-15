Сами виноваты: оккупанты обвинили крымчан в "краже" воды

Оккупанты обвинили в недостатке воды в Крыму самих крымчан. Фото: ТАСС

Дефицит воды в Крыму объясняется тем, что ее якобы "воруют" сами крымчане.

Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин после посещения временно оккупированного РФ полуострова, передает Крым.Реалии.

"Ключевая проблема потерь - это кража. Этим тоже нужно заниматься, при необходимости надо привлекать правоохранительные органы. Нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где сегодня люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько угодно", - заявил Хуснуллин.

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Также он заверил, что программа по учету и контролю водных потерь в Крыму, которая появится до 1 декабря, вроде "даст определенные результаты".

Хуснуллин добавил, что пресной воды крымчанам "может хватить", если власть "ликвидирует 50% потерь".

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что людям, которые живут на территории временно оккупированного Россией Крыма, хватает воды для их нужд. Он назвал "войну за воду" обычной манипуляцией. И заметил, что войной за воду всех "пугают с 2014 года".