Россиянке на 3 года запретили въезд в Украину

Женщина незаконно посещала Крым. Фото: УНИАН

Гражданке России на три года запретили въезд в Украину за посещение аннексированного Крыма через закрытые пункты пропуска.

"На пограничный контроль авиарейсом Стамбул-Херсон прибыла гражданка России. Во время проверки документов военнослужащие установили, что россиянка в октябре 2019 незаконно посещала аннексирован Крым. За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее пограничники иностранку не пропустили и запретили ей на три года посещать территорию Украины", - говорится в сообщении пограничной службы.

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Имя и фамилия россиянки не сообщается. Ее комментарии о запрете также отсутствуют.

В пресс-службе ГНСУ сообщили, что в течение прошлого года украинские пограничники по разным причинам отказали в пропуске 1154 лицам.

Группу российских актеров не пустили в Украину. Некоторые из них незаконно посещали оккупирован Крым, сообщает Госпогранслужба.