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четверг, 26 июля 2018 10:56

Россиянин на плоту из бутылок убегал на Эверест

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Россиянин на плоту из бутылок убегал на Эверест
Россиянина задержали на плоту из бутылок в крымском заливе. Фото kp.ua

Россиянин на плоту из пластиковых бутылок и досок пытался доплыть до Крыма по заливу Сиваш. Его арестовали и оштрафовали.

"Турист начал путешествие со стороны украинского села Стрелковое и двигался к оккупированному мысу Безымянному. Он рассказал российским пограничникам, что раньше был гражданином Украины, но потом получил российское гражданство, переехав в один из городов Восточной Сибири. В России не удалось устроиться, поэтому решил отправиться в Непал, чтобы забраться на Эверест. Начал с экстремальной переправы через залив", - сообщает Интерфакс.

При себе россиянин имел паспорт, военный билет, туристический рюкзак, банковские карты, телефоны и видеокамеру.

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Украинские переселенцы, бежавшие в Россию, оказались заложниками пустых обещаний правительства Владимира Путина. О нелегкой судьбе беженцы рассказали на камеру, посетовав на отсутствие жилья, работы и материального обеспечения.

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