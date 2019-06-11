Россияне сделали громкое заявление в международном трибунале

Россияне заявили, что Украина должна была вести с ними прямые переговоры. Фото: Укринформ

Россия считает территорию Крыма своим наследством от Российской империи и Советского Союза.

Поэтому, по мнению россиян, постоянная палата третейского суда в Гааге не имеет компетенции рассматривать дело по иску о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, сообщает Укринформ.

"Украина хочет поставить под сомнение то, что Крым принадлежит России, суверенитет полуострова. В 2014 году Крым вышел на референдум и выбрал присоединения к России. Суд не может рассматривать этот иск, он не подпадает под конвенцию ООН по морскому праву", - об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач, который представляет позицию РФ.

Русский добавил, что Украина нарушила договор согласно которому стороны должны вести переговоры.

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"РФ и Украина заключили соответствующие двусторонние договоры, по которым любые споры должны быть урегулированы прежде всего путем переговоров. Украина, в свою очередь, никак не предлагала провести и не вела переговоры. Таким образом, она нарушила досудебное процедуру урегулирования спора ", - заявил Лобач.

Международный суд ООН обнародовал украинский меморандум, который документально подтверждает нарушение Российской Федерацией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.