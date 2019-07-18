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вторник, 23 июля 2019 17:02

Россияне признали свой приговор Грибу законным и игнорируют аргументы

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Россияне признали свой приговор Грибу законным и игнорируют аргументы

Россияне признали законным приговор, который вынесли Павлу Грибу, несмотря на то, что его адвокат доказал что в протоколе задержания время и место его составления не соответствуют действительности.

Парень проведет за решеткой 6 лет, сообщают российские СМИ.

Павел Гриб не согласен с приговором, считает, что его осудили по надуманным обвинениям.

"Я пытаюсь доказать, что обвинения в отношении меня ложные и бездоказательные. Я не согласен с обвинением и приговором", - сказал политзаключенный.

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Павла Гриба похитили и пытали сотрудники Федеральной службы безопасности России в белорусском городе Гомель 24 августа 2017-го. В Беларусь он поехал на свидание с россиянкой Татьяной Ершовой, с которой познакомился в социальной сети. По версии российских следователей, украинец пытался убедить девушку заложить самодельную взрывчатку в школу №26 российского города Сочи и подорвать ее в день выпускного вечера.

22 марта российский суд приговорил Гриба к 6 годам колонии. Он объявил голодовку.

Парень страдает неизлечимым заболеванием печени - портальную гипертензию. Лечение этой болезни невозможно в условиях заключения.

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