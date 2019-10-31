Россияне оставили в СИЗО украинского патриота

Украинец участвовал в судебном заседании по видеосвязи. Фото: Крымский процесс.

Так называемый Верховный суд Крыма оставил проукраинского активиста Олега Приходько под стражей.

Украинец участвовал в судебном заседании по видеосвязи, пишет Крымский процесс.

Подконтрольный российским оккупантам судья Константин Караваев решил оставить Приходько в следственном изоляторе минимум до 10 декабря 2019 года. Там же он встретит свой 61 день рождения 21 ноября.

Адвокат обвиняемого, Назим Шейхмабетов, ходатайствовал о том, чтобы из постановления изъяли доказательства, оккупанты в результате обыска.

Назим Шейхмабетов объяснил это тем, что документы для проведения обыска не своевременно представленные.

Сам Приходько заявил, что боеприпасы ему подбросили.

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Крымского активиста Олега Приходько 10 октября задержали сотрудники ФСБ в оккупированном русскими городе Саки. Силовики ворвались в дом и вывезли мужчину в неизвестном направлении. Олег Приходько - проукраинский житель оккупированного Крыма. Не боится высказывать свое неприятие оккупации полуострова русскими. За это они несколько раз наведывались к нему с обысками.