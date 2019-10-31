Россияне оставили в СИЗО украинского патриота

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 981
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1629
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 594
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 909
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 14022
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1935
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7596
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1458
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7623
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41688
Фото
Все фото
4
7
17
9
3
Американские бомбардировщики &quot;покошмарили&quot; россиян в Черном море
Американские бомбардировщики "покошмарили" россиян в Черном море
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Фотограф показал волшебную крымскую осень в селе Салы
Фотограф показал волшебную крымскую осень в селе Салы
Показали работу и цены на крымских рынках
Показали работу и цены на крымских рынках
Россияне устали от войны с Украиной - рисуют граффити
Россияне устали от войны с Украиной - рисуют граффити
Видео
Все видео
"Льется вода с запахом дерьма" - оккупанты в Крыму отравляют море
"Льется вода с запахом дерьма" - оккупанты в Крыму отравляют море
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
Россия в оккупированном Крыму испытывает ракеты
Россия в оккупированном Крыму испытывает ракеты
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
"Мой любимый Крым" - дети из оккупированного полуострова записали чуткое видео
"Мой любимый Крым" - дети из оккупированного полуострова записали чуткое видео
Интервью
1/5
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1629
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 909
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1458
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1440
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6264
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
31 октября 2019
Просмотров: 63
При землі
Коли довго живеш у мегаполісі, звикаєш дивитися на пізню осінь як на транзитний простір, абиякий і порожній, де нема чому радіти або дивуватися. А ...
четверг, 31 октября 2019 18:43

Россияне оставили в СИЗО украинского патриота

  Комментировать
Россияне оставили в СИЗО украинского патриота
Украинец участвовал в судебном заседании по видеосвязи. Фото: Крымский процесс.

Так называемый Верховный суд Крыма оставил проукраинского активиста Олега Приходько под стражей.

Украинец участвовал в судебном заседании по видеосвязи, пишет Крымский процесс.

Подконтрольный российским оккупантам судья Константин Караваев решил оставить Приходько в следственном изоляторе минимум до 10 декабря 2019 года. Там же он встретит свой 61 день рождения 21 ноября.

Адвокат обвиняемого, Назим Шейхмабетов, ходатайствовал о том, чтобы из постановления изъяли доказательства, оккупанты в результате обыска.

Назим Шейхмабетов объяснил это тем, что документы для проведения обыска не своевременно представленные.

Сам Приходько заявил, что боеприпасы ему подбросили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Тошнит уже" - порядки оккупантов возмутили крымчан

Крымского активиста Олега Приходько 10 октября задержали сотрудники ФСБ в оккупированном русскими городе Саки. Силовики ворвались в дом и вывезли мужчину в неизвестном направлении.

Олег Приходько - проукраинский житель оккупированного Крыма. Не боится высказывать свое неприятие оккупации полуострова русскими. За это они несколько раз наведывались к нему с обысками.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россияне оставили в СИЗО украинского патриота». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
октября

Двойная потеря: год назад страна потеряла сразу двух великих украинцев

После разбитого жилья боеприпасом погорилцям купили новый дом

Первую Библию на украинском языке издали в Вене

"Океан" был моей первой семьей и любовью

"Держитесь, не отступайте" - тяжелобольной митрополит обратился к украинцам

Рабочим платили пол доллара в час

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 91362
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 88914
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 39448
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
 Просмотров: 18036
В Киеве веткой изнасиловали мужчину
В Киеве веткой изнасиловали мужчину Просмотров: 15426
Крым
"Тошнит уже" - порядки оккупантов возмутили крымчан
"Тошнит уже" - порядки оккупантов возмутили крымчан Просмотров: 513
У президента Чехии открестились от скандального заявления про российский Крым
У президента Чехии открестились от скандального заявления про российский Крым 1 Просмотров: 639
Православие головного мозга: россияне запретили веселый праздник
Православие головного мозга: россияне запретили веселый праздник Просмотров: 252
Белый дом блокировал попытку Госдепа США осудить агрессию РФ в Керченском проливе
Белый дом блокировал попытку Госдепа США осудить агрессию РФ в Керченском проливе Просмотров: 1494
Президент Чехии заявил, что Крым - российская территория
Президент Чехии заявил, что Крым - российская территория 2 Просмотров: 2430
Больше всего комментируют
11
"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов
4
Мы провели на оккупированном Донбассе опрос по выборам - Сивохо
4
Зеленский устал - Богдан
4
"Слуга народа" заявил, что был свидетелем коррупции Дубневича
3
Секс-скандал "слуги народа": Арахамия очертил 3 варианта решения
Голосов: 6333
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua