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вторник, 16 июля 2019 11:22

Россияне не на шутку испугались из-за заявления Турчинова

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Россияне не на шутку испугались из-за заявления Турчинова
Керченский мост построили, несмотря на биосферу Азовского моря. Фото: россСМИ

Оккупанты перепугались из-за заявления экс-секретаря СНБО Александра Турчинова об уничтожении Керченского моста.

Член Совета Федерации по международным делам от аннексированного Крыма Сергей Цеков сказал, что для Украины это будет иметь последствия, сообщают пропагандистские СМИ.

Он также обвинил США в непризнании Украиной оккупации полуострова.

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Заявление Турчинова прокомментировал также оккупант, депутат Госдумы РФ от аннексированного полуострова Руслан Бальбек. Он не верит в то, что украинская крылатая ракета "Нептун" попадет в цель и разрушит конструкцию.

Оккупация Крыма русскими продолжается 6-й год. За это время на полуострове посадили более 96 крымчан по надуманным приговорами.
Заповедные зоны полуострова отдают под застройку миллионерам и чиновникам с материковой России.

На полуостров переехало почти 2 млн россиян. Их обеспечивают жильем и преференциями.

В 2018-м в поселке Армянск произошла экологическая катастрофа.Из-за постоянных учений в Черном море начали гибнуть морские обитатели.

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Дата
16
июля

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