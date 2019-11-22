Россия возобновила так называемое дело против моряков - Полозов

Россия возобновила следствие по делу против украинских моряков.

Аргументировала возвращением кораблей в Украину, говорит адвокат моряков Николай Полозов, пишет российское СМИ ТАСС.

"Восстановлено следственные действия с связи с передачей военных кораблей Украины", - сказал он.

Защита приостановил ознакомления с делом, однако после завершения следствия защита снова вернется к ознакомлению с материалами.

"Данные, которые появятся во время восстановленного следствия, будут включены в дополнительные тома", - пояснил адвокат.

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Возвращенные Россией украинские суда и дальше являются вещественными доказательствами по делу в РФ в отношении украинских моряков. Формально их передали Киеву на "ответственное хранение". "УПК Украины "ответственное хранение" трактует как запрет на любые действия в отношении объектов, которые на такое хранение передали", - пояснил адвокат украинских моряков Николай Полозов.