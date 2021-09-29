Россия в Крыму угрожает международному режиму нераспространения ядерного оружия - Украина в ООН

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 972
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 387
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1728
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
1 Просмотров: 1044
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 837
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1269
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1278
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 702
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2196
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 972
Фото
Все фото
5
4
9
10
4
Конструкторское бюро в Днепре выполняло заказы из России
Конструкторское бюро в Днепре выполняло заказы из России
Оккупанты нашли древние украшения в Крыму
Оккупанты нашли древние украшения в Крыму
Оккупанты выкачивают ресурсы и уничтожают карьеры в Крыму: фото
Оккупанты выкачивают ресурсы и уничтожают карьеры в Крыму: фото
&quot;Опять, как в 1937-ом?&quot;: Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Крымская &quot;чиновница&quot; опозорилась на школьной линейке
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
Видео
Все видео
Возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек
Возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Мощный ливень затопил Крым: жителей могут эвакуировать
Мощный ливень затопил Крым: жителей могут эвакуировать
Интервью
1/5
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 441
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1674
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3474
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
28 сентября 2021
Просмотров: 351
Мати хотіла зробити аборт
– Мені було за 30, народила трьох дітей. Жили бідно, чоловік заробляв мало. У нас були проблеми, але лікарі навідріз відмовлялися робити ...
среда, 29 сентября 2021 08:30

Россия в Крыму угрожает международному режиму нераспространения ядерного оружия - Украина в ООН

  Комментировать
Россия в Крыму угрожает международному режиму нераспространения ядерного оружия - Украина в ООН
В 1994 году Украина отказалась от третьего по объемам ядерного арсенала в мире. Фото: pixabay.com

Украина выразила в ООН обеспокоенность в связи с наращиванием Россией ядерного потенциала в оккупированном Крыму.

Действия РФ представляют собой прямую угрозу международному режиму нераспространения ядерного оружия, заявил заместитель постоянного представителя при ООН Юрий Витренко на заседании Генассамблеи, передает "Укринформ".

"Мы обеспокоены рисками возможного размещения на полуострове установок по обогащению урана, производства материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием. Длительная оккупация территории Украины государством, которое обладает ядерным оружием, привела к фактическому расширению территории развертывания такого оружия в мире", - сказал он.

В 1994 году Украина сделала беспрецедентный шаг, отказавшись от третьего по объемам ядерного арсенала в мире и присоединившись к Договору о нераспространении ядерного оружия. В то же время доверие к некоторым ключевым элементам ДНЯО и их эффективности серьезно подорвало одно из государств, указал на Россию Витренко. Он также напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, подписанном ядерными державами, в частности РФ, о гарантиях безопасности, которые предоставляли Украине в обмен на отказ от ядерного оружия.

"Через два десятилетия РФ оккупировала и пыталась аннексировать Крымский полуостров, а также развязала ужасную по своим масштабам вооруженную агрессию на востоке Украины", - констатировал дипломат.

Поскольку гарантии безопасности оказались неэффективными для Украины, Витренко призвал начать предметную работу Конференции по разоружению, которая функционирует под эгидой ООН в Женеве. А также предложил разработать и заключить многосторонний юридически обязывающий документ о предоставлении гарантий безопасности неядерным государствам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генсек ООН заявил об опасности ядерной войны

Российские оккупанты принимают меры для развития в Крыму ядерной инфраструктуры и размещения средств, способных доставлять ядерное оружие. Россияне используют полуостров как основную материально-техническую базу для военных операций в Сирии, активных военно-морских учений и закрытия морских районов, в том числе исключительной экономической зоны Украины вокруг оккупированного Крыма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия в Крыму угрожает международному режиму нераспространения ядерного оружия - Украина в ООН». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
сентября

Андрей Шевченко празднует юбилей - основные факты о легендарном футболисте

Закрили Києво-Печерську лавру

"Бавария" не пустила "Динамо" в финал Лиги чемпионов

Самое читаемое
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
10
 Просмотров: 21672
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
 Просмотров: 10224
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
5
 Просмотров: 9378
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
5
 Просмотров: 8883
В университете Богомольца прокомментировали скандал вокруг отчисления невакцинированных
В университете Богомольца прокомментировали скандал вокруг отчисления невакцинированных Просмотров: 4950
Крым
Конструкторское бюро в Днепре выполняло заказы из России
Конструкторское бюро в Днепре выполняло заказы из России
5
 Просмотров: 936
Крымчане отказываются от услуги "еМалятко" - юристы рассказали 3 причины
Крымчане отказываются от услуги "еМалятко" - юристы рассказали 3 причины
 Просмотров: 18
Украина арестовала российские самолеты и суда за рейсы в Крым
Украина арестовала российские самолеты и суда за рейсы в Крым Просмотров: 369
Сегодня стартует осенняя сессия ПАСЕ. Будут говорить о Крыме
Сегодня стартует осенняя сессия ПАСЕ. Будут говорить о Крыме Просмотров: 126
В Ялте не хватает врачей. Горожане просят вернуть медицину, которая была до оккупации
В Ялте не хватает врачей. Горожане просят вернуть медицину, которая была до оккупации Просмотров: 909
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
1
В ЗЕ!команде Разумкову говорили "посылать нах***" другие фракции
1
Усик объяснил, почему перешел на украинский язык перед боем с Джошуа
1
"Добрий день" или "доброго дня" - как правильно здороваться
Голосов: 9181
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть