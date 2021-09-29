Россия в Крыму угрожает международному режиму нераспространения ядерного оружия - Украина в ООН

В 1994 году Украина отказалась от третьего по объемам ядерного арсенала в мире. Фото: pixabay.com

Украина выразила в ООН обеспокоенность в связи с наращиванием Россией ядерного потенциала в оккупированном Крыму.

Действия РФ представляют собой прямую угрозу международному режиму нераспространения ядерного оружия, заявил заместитель постоянного представителя при ООН Юрий Витренко на заседании Генассамблеи, передает "Укринформ".

"Мы обеспокоены рисками возможного размещения на полуострове установок по обогащению урана, производства материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием. Длительная оккупация территории Украины государством, которое обладает ядерным оружием, привела к фактическому расширению территории развертывания такого оружия в мире", - сказал он.

В 1994 году Украина сделала беспрецедентный шаг, отказавшись от третьего по объемам ядерного арсенала в мире и присоединившись к Договору о нераспространении ядерного оружия. В то же время доверие к некоторым ключевым элементам ДНЯО и их эффективности серьезно подорвало одно из государств, указал на Россию Витренко. Он также напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, подписанном ядерными державами, в частности РФ, о гарантиях безопасности, которые предоставляли Украине в обмен на отказ от ядерного оружия.

"Через два десятилетия РФ оккупировала и пыталась аннексировать Крымский полуостров, а также развязала ужасную по своим масштабам вооруженную агрессию на востоке Украины", - констатировал дипломат.

Поскольку гарантии безопасности оказались неэффективными для Украины, Витренко призвал начать предметную работу Конференции по разоружению, которая функционирует под эгидой ООН в Женеве. А также предложил разработать и заключить многосторонний юридически обязывающий документ о предоставлении гарантий безопасности неядерным государствам.

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Российские оккупанты принимают меры для развития в Крыму ядерной инфраструктуры и размещения средств, способных доставлять ядерное оружие. Россияне используют полуостров как основную материально-техническую базу для военных операций в Сирии, активных военно-морских учений и закрытия морских районов, в том числе исключительной экономической зоны Украины вокруг оккупированного Крыма.